Гузеева пожаловалась из-за границы: «Немножко поныла»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик с рождественской ярмарки в Берлине и посетовала, что проводить время за границей стало не так весело.
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