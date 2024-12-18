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Мода и Шоу-бизнес

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Гузеева пожаловалась из-за границы: «Немножко поныла»

Гузеева пожаловалась из-за границы: «Немножко поныла»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик с рождественской ярмарки в Берлине и посетовала, что проводить время за границей стало не так весело.

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