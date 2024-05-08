Жена Никиты Волкова Елена заявила, что не считает актрис конкурентками

Жена актера Никиты Волкова Елена рассказала "СтарХиту", не ревнует ли она его к партнершам в кино. "А вы можете назвать девушек, с которыми он снимался, которые офигеннее меня? Есть другая история, когда девушка тяжело и психопатично влюблена в него, и не может с этим справиться.
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