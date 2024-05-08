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Жена Никиты Волкова Елена заявила, что не считает актрис конкурентками

Жена Никиты Волкова Елена заявила, что не считает актрис конкурентками

Жена актера Никиты Волкова Елена рассказала "СтарХиту", не ревнует ли она его к партнершам в кино. "А вы можете назвать девушек, с которыми он снимался, которые офигеннее меня? Есть другая история, когда девушка тяжело и психопатично влюблена в него, и не может с этим справиться.

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