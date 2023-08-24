Дайте денег! Нет времени объяснять...

Давненько я не брал в руки шашки. В смысле, не писал экономических текстов.Исправляюсь.Заметьте, я переждал всю вакханалию с истериками «Ааа!!! Доллар по сто! Мы все умрём!» и пишу уже когда пошла коррекция.
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