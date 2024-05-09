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Самый грязный: этот предмет на кухне наградит кишечной палочкой, проблемами с почками и пневмонией

Самый грязный: этот предмет на кухне наградит кишечной палочкой, проблемами с почками и пневмонией

Некоторые ученые считают, что самое грязное место в доме вовсе не прихожая или туалет, а кухня! Ведь именно там мы моем продукты, которые принесли из магазинов, разделываем сырое мясо, оставляем различные частички пищи, которые являются прекрасной средой для размножения опасных бактерий.

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