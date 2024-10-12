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Китай

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ВМС НОАК провели военные учения в Восточно-Китайском море

Пекин, 11 октября /Синьхуа/ -- Отряд из нескольких сторожевых кораблей военно-морских сил Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ недавно провел серию комплексных учений в одной из акваторий Восточно-Китайского моря, сообщили в командовании в пятницу.

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