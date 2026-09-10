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Регионы России

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«Локомотив» подписал Николая Титкова до 2029 года

«Локомотив» подписал Николая Титкова до 2029 года

26-летний футболист подписал контракт с клубом, рассчитанный до конца сезона-2028/29. Титков будет выступать за железнодорожников под 18-м номером.

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