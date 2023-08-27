Ищи, кому выгодно…

У Вас есть какие то основания для подобных высказываний? Или все эти многозначительные намеки (политическая жертва..., части российской элиты..., их западные друзья) просто дань модному тренду? И какое отношение имеют "военные навыки и способности" Пригожина к его гибели?

Аудрюс

Вы статью читали? Из Пригожина кто-то пытаются сделать великого военноначальника с его неоконченным фармацевтическим образованием! Неужели вы думаете, что Пригожинский марш тщеславия это собственная инициатива этого олигарха? Что же это было на самом деле сегодня можно только предпологать, но то что это не был революционный порыв недовольных народных масс можно сказать точно!