Ищи, кому выгодно…

Кто стоит за крушением самолета Евгения Пригожина? Владимир Малышев 25.08.2023 Как сообщило МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург.
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Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
Жив Пригожин или мёртв - а Зе, Залужного и Буданова убить надо. Жаль, что эти суки сумели выжить. Судоплатовы, ау?
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8 час.
ИК
Иосиф Калинин
У Вас есть какие то основания для подобных высказываний? Или все эти многозначительные намеки (политическая жертва..., части российской элиты..., их западные друзья) просто дань модному тренду? И какое отношение имеют "военные навыки и способности" Пригожина к его гибели?
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8 час.
Аудрюс
Вы статью читали? Из Пригожина кто-то пытаются сделать великого военноначальника с его неоконченным фармацевтическим образованием! Неужели вы думаете, что Пригожинский марш тщеславия это собственная инициатива этого олигарха? Что же это было на самом деле сегодня можно только предпологать, но то что это не был революционный порыв недовольных народных масс можно сказать точно!
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5 час.
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