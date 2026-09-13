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Царьград

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Оман отложил переговоры о судоходстве в Ормузском проливе

Оман отложил переговоры о судоходстве в Ормузском проливе

Встреча министров иностранных дел Персидского залива и Ирана по судоходству в Ормузском проливе отложена на неопределенный срок.

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