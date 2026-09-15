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Царьград

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На шахте «Магнезитовая» в Сатке погиб 26-летний машинист

На шахте «Магнезитовая» в Сатке погиб 26-летний машинист

В Сатке на шахте «Магнезитовая» 12 сентября погиб машинист погрузочно-доставочной машины. Техника опрокинулась во время выполнения работ, и управлявший ею мужчина 1998 года рождения скончался от полученных травм на месте происшествия.

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