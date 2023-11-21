Tesla, Audi и Nissan меньше остальных теряют запас хода зимой

В течение зимнего сезона 2022–2023 годов стартап Recurrent собрал данные о состоянии аккумуляторов и запасе хода 10 000 электромобилях, чтобы проанализировать, как отрицательные температуры повлияли на их запас хода.
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