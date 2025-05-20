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Губернатор Гусев объявил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области

На территории Воронежской области утром во вторник, 20 мая, объявлена опасность атаки БПЛА ВСУ. Соответствующую информацию сообщил в официальном Telegram-канале глава региона Александр Гусев, информирует РИА Новости.

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