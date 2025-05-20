Губернатор Гусев объявил об опасности атаки БПЛА в Воронежской области

На территории Воронежской области утром во вторник, 20 мая, объявлена опасность атаки БПЛА ВСУ. Соответствующую информацию сообщил в официальном Telegram-канале глава региона Александр Гусев, информирует РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии