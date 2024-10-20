Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Поддерживаю и  Федулова, и Алексея - где фамилии и имена? Иначе  это словоблудие.Грязноротые
  • ninikooo Митусова
    А почему ее не отправили шить варежки для мигрантов в какое- нибудь северное ИТК?! Она это заслужила стопроцентно.Помните эту «врач...
  • Алексей
    Охлократия - то бишь власть народа, а народ всегда прав. Выяснить правду легко, пропустить и обвиняемого и обвинителя...Помните эту «врач...

Он меня загонял по всему глобальному Югу – Бербок жалуется на Путина

Он меня загонял по всему глобальному Югу – Бербок жалуется на Путина

Политнавигатор Россия собирается напасть на Германию к концу десятилетия. Об этом в Бундестаге заявила министр иностранных дел Германии Аналена Бербок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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