Российские власти внедряют патриотизм через игры: анализ проекта «Первый» в Roblox Елена ВайленкоВ конце октября в российских региональных пабликах появилась реклама игры «Первый» в Roblox, представляющей собой онлайн-градостроитель, где каждый может почувствовать себя президентом.