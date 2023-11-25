Российские власти внедряют патриотизм через игры: анализ проекта «Первый» в Roblox Елена ВайленкоВ конце октября в российских региональных пабликах появилась реклама игры «Первый» в Roblox, представляющей собой онлайн-градостроитель, где каждый может почувствовать себя президентом.
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