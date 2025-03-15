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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» представило форму в стиле фильма «Матрица»

«Динамо» представило форму в стиле фильма «Матрица»

«Главные отсылки релиза приурочены к культовому фильму «Матрица», киберпанку и веку технологий. Комплект является не просто игровым атрибутом, а самостоятельным лайфстайл-предметом, который органично впишется в современный образ динамовского болельщика», – говорится в заявлении клуба.

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