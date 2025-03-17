«Лучше быть диктатором, чем дебилом». Кто травит русского мэра в Колумбии

В октябре 2023 года граждане колумбийского города Тунха избрали нового мэра. Дело, казалось бы, обычное, но градоначальником стал Михаил Краснов, уроженец СССР и гражданин столь далекой от Колумбии России (также имеющий и колумбийское гражданство).