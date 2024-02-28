Клопп о травмах в «Ливерпуле»: «С некоторыми игрокам нам нужны чудеса. Я не хочу терять их надолго»

О Гравенберхе «Что я знаю, так это то, что Райан не доступен, как и все остальные, кто отсутствует. Это травма связок, могло быть гораздо хуже, но достаточно плохо, чтобы он не смог сыграть в следующем матче.
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