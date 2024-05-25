Погода в Башкирии: дожди, грозы и похолодание в преддверии лета

Несмотря на приближение летнего сезона, погода в Башкирии продолжает оставаться прохладной. По данным синоптиков Башгидромета, сегодня, 25 мая, ожидаются кратковременные дожди и грозы, а также порывы ветра вплоть до сильного.
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