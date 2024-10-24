Участие России в БРИКС приносит больше пользы: мнение россиян

МОСКВА, 24 октября, ФедералПресс. С 22 по 24 октября в Казани проходит XVI саммит стран БРИКС. ВЦИОМ провел опрос по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), чтобы узнать, как россияне относятся к этому мероприятию.