Быть лучшими – так всей командой: тренер и три игрока «Астраханочки» вошли в сборную месяца Суперлиги

Поставив своеобразный рекорд на пространстве специализированного гандбольного сайта. Специализированный сайт «Быстрый центр», ежемесячно определяющий лучших в чемпионатах России по гандболу, по результатам опроса в феврале включил в символическую сборную женского турнира четырех представителей «Астраханочки» - трех игроков и главного тренера Михаила Измайлова.
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