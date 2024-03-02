Быть лучшими – так всей командой: тренер и три игрока «Астраханочки» вошли в сборную месяца Суперлиги

Поставив своеобразный рекорд на пространстве специализированного гандбольного сайта. Специализированный сайт «Быстрый центр», ежемесячно определяющий лучших в чемпионатах России по гандболу, по результатам опроса в феврале включил в символическую сборную женского турнира четырех представителей «Астраханочки» - трех игроков и главного тренера Михаила Измайлова.