ААN: апноэ во сне может негативно влиять на внимание и память

Ученые из Бостонского медицинского центра обнаружили, что апноэ (периодические остановки дыхания у спящего человека) может стать причиной ухудшения внимания и памяти вследствие снижения качества ночного отдыха.
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