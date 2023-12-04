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«Пора драпать»: спецназ ВСУ попытался пробраться к российским позициям на Днепре, но попал в засаду и сбежал (ВИДЕО)

«Пора драпать»: спецназ ВСУ попытался пробраться к российским позициям на Днепре, но попал в засаду и сбежал (ВИДЕО)

Спецназ ВСУ попытался пробраться к российским позициям на Днепре, но попал в засаду и сбежал. Спецподразделением ВСУ «12 друзей Оушена» высадилось на нашу часть Днепра в Херсонской области в районе острова Белогрудый.

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