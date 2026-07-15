Трамп ответил на вопрос о возможном захвате иранского острова Харг Президент США Дональд Трамп прокомментировал удары по стратегическому иранскому острову Харг.
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Трамп ответил на вопрос о возможном захвате иранского острова Харг Президент США Дональд Трамп прокомментировал удары по стратегическому иранскому острову Харг.
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