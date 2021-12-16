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Генсек ООН сдал тест на коронавирус после контактов с больными COVID-19

Отрицательный результат теста на наличие коронавируса получил Генсек ООН Антониу Гутерреш после очередного перевода на самоизоляцию из-за контактов с больными COVID-19, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик 16 декабря на брифинге.

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