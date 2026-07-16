В жару опасно: нутрициолог перечислила продукты, которые ухудшают самочувствие

МОСКВА, 16 июля, ФедералПресс. В жару даже привычные продукты могут навредить организму. Лектор Общества «Знание», диетолог-нутрициолог, спортивный нутрициолог и психолог Екатерина Панкова в беседе с «ФедералПресс» объяснила, какие продукты усиливают перегрев организма, провоцируют обезвоживание и даже могут стать причиной пищевых отравлений.