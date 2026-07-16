ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

33 подписчика

В жару опасно: нутрициолог перечислила продукты, которые ухудшают самочувствие

В жару опасно: нутрициолог перечислила продукты, которые ухудшают самочувствие

МОСКВА, 16 июля, ФедералПресс. В жару даже привычные продукты могут навредить организму. Лектор Общества «Знание», диетолог-нутрициолог, спортивный нутрициолог и психолог Екатерина Панкова в беседе с «ФедералПресс» объяснила, какие продукты усиливают перегрев организма, провоцируют обезвоживание и даже могут стать причиной пищевых отравлений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии