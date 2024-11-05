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Галактионов о 2:1 с «Динамо»: «Локомотив» был близок к третьему голу – хорошая организация, контрвыпады, давление. Хорошо, что добыли победу, мы движемся в правильном направлении»

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» победил со счетом 2:1. Ответный матч на «РЖД Арене» пройдет 28 ноября.

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