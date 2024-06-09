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Биолог Созыкин: употребление мороженого в жару может привести к ангине

Биолог Созыкин: употребление мороженого в жару может привести к ангине

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин заявил, что употребление мороженого в жару может иметь негативные последствия для человека.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Очень глубокая мысль. А главное - НОВАЯ!!!!!
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