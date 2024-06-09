Биолог Созыкин: употребление мороженого в жару может привести к ангине

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин заявил, что употребление мороженого в жару может иметь негативные последствия для человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии