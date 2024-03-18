14 актрис, которым ловко удалось скрыть свою беременность от зрителей. Но киноделам пришлось попотеть

Нередко актрисы узнают о беременности, когда съемки фильма или сериала уже начались.И очень часто это радостное событие не прописано в сценарии, поэтому съемочной группе приходится идти на уловки, чтобы скрыть интересное положение звезды.
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