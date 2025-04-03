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Компани не готов предоставить Мюллеру много игрового времени в «Баварии» в следующем сезоне. Но тренер ценит наследие и лидерские качества Томаса

Ранее появилась информация, что мюнхенский клуб не продлит контракт с 35-летним полузащитником. Руководители «Баварии» Макс Эберль и Кристоф Фройнд провели переговоры с главным тренером Венсаном Компани о будущем Мюллера в клубе, об этом сообщает Bild со ссылкой на Goal.

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