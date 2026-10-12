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Veronika.Avgurova

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Гороскоп на 12.10.2026. День личной победы для Овнов, энергетический подъем Тельцев, новые открытия у Весов.

Гороскоп на 12.10.2026. День личной победы для Овнов, энергетический подъем Тельцев, новые открытия у Весов.

Овны обнаружат, что трудности и препятствия становятся все более преодолимыми. Отбросив все сомнения, смело преодолеют свои страхи и ощутят радость победы.

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