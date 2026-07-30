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Царьград

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Суд отменил право собственности ООО «Сталагмит – Экскурс» на объекты в Кунгурской пещере

Суд отменил право собственности ООО «Сталагмит – Экскурс» на объекты в Кунгурской пещере

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу ООО «Сталагмит – Экскурс» на решение Кунгурского городского суда, которым были удовлетворены исковые требования прокуратуры.

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