Сбежавшая из России Пугачёва вновь разозлила русских. На этот раз все значительно серьёзнее. Некогда певица номер один в России Алла Пугачёва в последнее время пробивает одно дно за другим.
Это даже не дно: Пугачева попросила прощения у таджиков
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВБ
Василий Блохин
Вот шалава,поганка припаскудная.
Ответить
2 час.
ЕУ
Евгений Удалов
Алла Борисовна, вам надо обратиться к психиатру.
Ответить
2 час.
Людмила Свириденко
Одна дура у другой дуры просит прощения, это их терки. Хотят, пусть прощают друг друга оптом, хотят - в розницу. К России ни та ни другая коряга отношения не имеют, поэтому, хотят - прощают, хотят - целуются, это не наше дело.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии