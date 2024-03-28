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Это даже не дно: Пугачева попросила прощения у таджиков

Это даже не дно: Пугачева попросила прощения у таджиков

Сбежавшая из России Пугачёва вновь разозлила русских. На этот раз все значительно серьёзнее. Некогда певица номер один в России Алла Пугачёва в последнее время пробивает одно дно за другим.

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Комментарии
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ВБ
Василий Блохин
Вот шалава,поганка припаскудная.
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2 час.
ЕУ
Евгений Удалов
Алла Борисовна, вам надо обратиться к психиатру.
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2 час.
Людмила Свириденко
Одна дура у другой дуры просит прощения, это их терки. Хотят, пусть прощают друг друга оптом, хотят - в розницу. К России ни та ни другая коряга отношения не имеют, поэтому, хотят - прощают, хотят - целуются, это не наше дело.
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1 час.

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