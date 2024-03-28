Это даже не дно: Пугачева попросила прощения у таджиков

Людмила Свириденко

Одна дура у другой дуры просит прощения, это их терки. Хотят, пусть прощают друг друга оптом, хотят - в розницу. К России ни та ни другая коряга отношения не имеют, поэтому, хотят - прощают, хотят - целуются, это не наше дело.