Соцсети стали причиной миграционного кризиса в испанском эксклаве Сеута

В конце июля 2026 года испанский эксклав Сеута на северном побережье Африки столкнулся с масштабным миграционным кризисом: тысячи мигрантов из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу и вошли в город, обогнув береговые заграждения вплавь.