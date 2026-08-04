Соцсети стали причиной миграционного кризиса в испанском эксклаве Сеута

В конце июля 2026 года испанский эксклав Сеута на северном побережье Африки столкнулся с масштабным миграционным кризисом: тысячи мигрантов из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу и вошли в город, обогнув береговые заграждения вплавь.
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