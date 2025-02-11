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CNN: Трамп и Путин "выкинут" Зеленского из переговоров

CNN: Трамп и Путин "выкинут" Зеленского из переговоров

TASS/EPA/LUKAS COCH Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не станут учитывать мнение лидера киевского режима Владимира Зеленского при обсуждении окончания конфликта на Украине, передает телеканал CNN.

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