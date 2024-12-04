Четыре дома в Рязанской области повреждены из-за атаки БПЛА

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил об отражении атаки беспилотников силами ПВО.В ночь на 4 декабря над Рязанской областью были сбиты три украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Павел Малков.
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