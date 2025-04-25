Суд арестовал основные активы «Леста Геймс» – разработчика «Мира танков»

Решение принято 17 апреля по инициативе Генеральной прокуратуры РФ, выступившей взыскателем.Таганский районный суд Москвы арестовал активы трёх ключевых юридических лиц, связанных с крупнейшим российским издателем видеоигр «Леста Игры», известным широкой публике как разработчик и дистрибьютор «Мира танков».
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