Количество морского льда на Земле сократилось до рекордного минимума

Количество морского льда на Земле сократилось до рекордно низкого уровня, заявили ученые. Они оценили площадь льда на обоих полюсах и установили, что она в совокупности покрывает всего 15,76 млн квадратных километров.
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