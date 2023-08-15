Томенко назвал "примером для всех" пожилых волонтеров Алтайского края

Более 400 "серебряных" волонтеров со всего региона собрались на слет в Барнауле Виктор Томенко встретился с волонтерами / Фото: Антон Федотов Губернатор Виктор Томенко побывал на слете "серебряных" волонтеров Алтайского края, прошедшем в Барнауле.