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За Америку сильно переживают

За Америку сильно переживают

Гений про злодейства Слушайте, тут так страдают по поводу США, вы не представляете. На одном западном ресурсе вышла статейка по поводу того, что бедную Америку втягивают во всякие безобразия.

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