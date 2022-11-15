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Посольство России: диктат и шантаж со стороны США лишь снижают доверие

Посольство России: диктат и шантаж со стороны США лишь снижают доверие

Посольство России в США обратило внимание на очередной всплеск антироссийской активности Вашингтона. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

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