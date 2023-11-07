«Атлетико», играя полтора тайма в большинстве, забил 6 мячей в ворота «Селтика»

Мадридский «Атлетико» разгромил «Селтик» со счетом 6:0 и вышел в лидеры группы Е Лиги чемпионов. На 23-й минуте гости остались вдесятером – японец Дайдзен Маэда получил красную карточку за удар прямой ногой Марио Эросмо.
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