Радомир Маркуш 30 июля 2024 г., 17:03 На Торецком участке фронта рушится привычная картина позиционных боев, когда за каждую условную «избушку лесника» шло многомесячное сражение Западные обзорщики со ссылкой на командиров 28-й и 41-й ОМБр ВСУ сообщили, что 29 июля российские войска поддерживали высокий темп атак на Торецком направлении и, как сообщается проверенными источниками, существенно продвинулись в Пивничном/Кирово.