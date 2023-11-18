На Android можно бесплатно скачать постапокалиптическую выживалку с открытым м...

На Android можно бесплатно скачать постапокалиптическую выживалку с открытым миром, прокачкой и боссами в сеттинге FalloutНа Android состоялся релиз Fallen Sun — постапокалиптической выживалки, похожей на смесь Fallout и Devil May Cry.
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