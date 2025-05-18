В Госдуму внесут проект о двух бесплатных парковочных местах для многодетных семей.

С инициативой выступил депутат партии «Справедливая Россия - За правду» Первый зампред комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду») внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается закрепить за многодетными семьями право на два бесплатных парковочных места для автомобилей, документ оказался в распоряжении РИА Новости.