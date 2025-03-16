Накануне американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии СМИ были полны крайне пессимистичных для Киева прогнозов, вплоть до того, что, как сообщали инсайды, американцы будут требовать от хунты того же, что Россия, т.
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