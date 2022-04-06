Нагельсманн о 0:1 с «Вильярреалом»: «Заслуженное поражение «Баварии». Могли пропустить еще два гола»

Юлиан Нагельсманн назвал заслуженным поражение от «Вильярреаля» в матче Лиги чемпионов. «Бавария» уступила испанскому клубу со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала турнира.

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