В России директора школы насмерть завалило снегом

В поселке Кын Пермского края директора местной школы Елену Макарову насмерть завалило снегом. Об этом сообщается на странице управления образования администрации Лысьвенского муниципального округа во «ВКонтакте».
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