Минобороны РФ рассекретило исторические документы о преступлениях украинских националистов

Министерство обороны России в рамках проекта "Архивы помнят все." опубликовало новые исторические документы, в которых содержатся свидетельства о преступлениях украинских националистов в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.
Министерство обороны России в рамках проекта "Архивы помнят все." опубликовало новые исторические документы, в которых содержатся свидетельства о преступлениях украинских националистов в годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.
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