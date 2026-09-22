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Сейм Литвы одобрил отказ от конституционного запрета на ядерное оружие

Сейм Литвы одобрил отказ от конституционного запрета на ядерное оружие

Сейм Литвы одобрил отказ от положения в Конституции, которое запрещает хранение ядерного оружия на территории страны, сообщает LRT.

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