Сейм Литвы одобрил отказ от конституционного запрета на ядерное оружие

Сейм Литвы одобрил отказ от положения в Конституции, которое запрещает хранение ядерного оружия на территории страны, сообщает LRT.
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