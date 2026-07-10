Минюст РФ признал песню "Россия для кавказцев" экстремистской

Минюст РФ внес песню "Россия для кавказцев" в список экстремистских материалов. Данное решение обусловлено постановлением Мурманского областного суда от 21 мая 2026 года, касающегося аудиоматериала, исполняемого от лица "Русня".
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