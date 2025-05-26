Как НКО помогают фронту, семьям участников СВО и беженцам

НКО играют важную роль в поддержке бойцов СВО В Москве команды из некоммерческих организаций (НКО), совместно с добровольцами и неравнодушными жителями, уже давно занимаются изготовлением траншейных свечей и маскировочных сетей.
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